חשדות נוספים באשר למערובתם של אוהדי הפועל תל אביב, חברי ארגון האולטראס, באירועי אלימות.

כזכור, לאחר פיצוץ משחק הדרבי התל אביבי בשל השלכת רימוני עשן ואמצעי פירוטכניקה שגרמו לפציעתם של שוטרים ואזרחים, פתחה ימ"ר תל אביב במשטרת ישראל בחקירה סמויה כנגד ראשי האוהדים האדומים.

בתום חקירה סמויה ומורכבת שנוהלה על-ידי הימ"ר של מחוז תל אביב, הוגשה הבוקר (שני) הצהרת תובע נגד 24 חשודים, חברי ארגון האולטראס, בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים במהלך אירועי הדרבי שלא התקיים ב-19 באוקטובר.

על פי הודעת המשטרה, החקירה התבצעה בין היתר באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיוןובסופה הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים, שהובילו לאירוע החמור.

לא רק זאת, אלא שלפי המשטרה, האוהדים האדומים של תל אביב המדוברים, היו אף מעורבים באירוע אלימות אחר בשנה שעברה.

"עם התקדמות החקירה עלה כי חלק גדול מהחשודים היו מעורבים באירוע אלימות נוסף מתאריך 8.3.25, במהלכו הגיעו החשודים לפארק פרס בחולון והחלו לתקוף קבוצת אוהדים יריבה, כאשר החשודים מצוידים בכלי תקיפה: אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים, אבוקות, גז מדמיע, כפפות, רעלות ועוד כלי מתכת".

ממשטרת ישראל נמסר עוד כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט - ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם - ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט".