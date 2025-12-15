הפרקליטות הודיעה השבוע כי משטרת ישראל בודקת חשד לכך שחבר הכנסת איימן עודה (חד"ש-תע"ל) קיבל טובות הנאה פסולות בשווי עשרות אלפי שקלים.

לפי ההודעה, מדובר בייצוג משפטי ללא תשלום שקיבל עודה מהמרכז המשפטי 'עדאלה' בניגוד לחוק.

הבדיקה נפתחה בעקבות תלונה שהגיש ארגון בצלמו ליועצת המשפטית לממשלה. לטענת הארגון, הייצוג המשפטי שקיבל עודה בתקופת הליכי הדחה נגדו וכן בהתמודדות עם תקיפה בהפגנה בנס ציונה, מהווה טובת הנאה אסורה על פי חוק וכללי האתיקה של הכנסת, האוסרים קבלת טובות הנאה ששווין עולה על 250 שקלים.

בבצלמו מציינים כי ח"כ עופר כסיף, לדוגמה, שילם בשנה שעברה עשרות אלפי שקלים על ייצוג דומה. לדבריהם, ההשוואה בין המקרים מחזקת את החשד נגד עודה.

מנכ"ל הארגון, שי גליק, אמר בתגובה, "כאשר ארגון משקיע הון עתק בייצוג של אדם, מדובר בטובת הנאה ברורה. מחר הארגון יצטרך את עזרתו של עודה, והוא כמובן יהיה חייב להשיב טובה וזו בדיוק מטרת החוק שאוסרת זאת. אין מדובר בייעוץ חד-פעמי שאפשר להבליג עליו, אלא בייצוג קבוע בשווי של עשרות אלפי שקלים שנחסכו לעודה. לא ייתכן שראש הממשלה ייחקר על גלידות ודברים קטנים, ואילו עודה, שקיבל טובת הנאה בסכום כה גדול, לא ייחקר".

בתגובה לדברים נמסר מלשכת ח"כ עודה, כי "ארגון עדאלה שלח מכתב לוועדה המוסמכת. המשטרה מוזמנת לבדוק".

עודה עצמו מסר: "לאחר בירור מעמיק, ובהתאם לנוהל המקובל בכנסת וכפי שנעשה בעבר בשיתוף עם מרכז עדאלה, בכוונתו של ח"כ עודה לפנות לוועדה המוסמכת לאישור מימון הייצוג המשפטי, כדי שהתשלום יועבר למרכז עדאלה בהתאם לתעריפים הנהוגים".