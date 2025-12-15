לאחר יותר משנה מאז נמלט מסוריה, נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד מתרכז מחדש בתחום עיסוקו המקורי - רפואת עיניים.

על פי דיווח בעיתון הבריטי הגרדיאן, אסד שוהה כיום במוסקבה ולומד רוסית במקביל לשיעורים פרטיים באופתלמולוגיה.

אסד, שעזב את דמשק בחשאי בליל ה-8 בדצמבר 2024 עם בני משפחתו, מתגורר כיום בשכונת האליטה רובליובקה שבמוסקבה, לצד דמויות כמו נשיא אוקראינה לשעבר ויקטור ינוקוביץ'.

לדברי מקורב למשפחה, אסד "שב לעסוק במה שתמיד אהב", וציין כי גם בתקופת שלטונו נהג לטפל מדי פעם בלקוחות פרטים בדמשק. כעת, הוא ככל הנראה מתכוון להציע את שירותיו לעשירי מוסקבה.

למרות אורח החיים הנוח, אסד ומשפחתו חיים בבידוד כמעט מוחלט מהאליטות הסוריות והרוסיות. מקורות בסוריה וברוסיה סיפרו כי אין לו גישה לבכירים במשטר לשעבר, וכי אף הוטל עליו איסור לעסוק בפעילות פוליטית או להופיע בתקשורת.

המשפחה מתמקדת בשיקומה הפרטי: אשתו אסמא, שהתמודדה עם מחלת סרטן, נמצאת בהתאוששות, ובתם זין סיימה תואר ביחסים בינלאומיים באוניברסיטת MGIMO במוסקבה. הבן חאפז, שבעבר נחשב ליורש פוטנציאלי, שומר כיום על פרופיל תקשורתי נמוך במיוחד.