תביעת דיבה שהגיש שוטר מימ"ר ש"י נגד פעילי ימין, על רקע פרשת מותו של אהוביה סנדק ז"ל, עשויה להוביל לחשיפת מסמכים וראיות חדשות - חמש שנים לאחר האירוע הטראגי.

השוטר, ששירת באותה עת ביחידת הבילוש של מחוז ש"י, הגיש לפני מספר חודשים תביעת דיבה בסך 220 אלף ש"ח נגד שישה פעילים שכינו אותו "רוצח", בעקבות חלקו באירוע שבו נהרג סנדק במהלך מרדף משטרתי בכוכב השחר, בדצמבר 2020.

המקרה התרחש לאחר שבלשי המשטרה רדפו אחר רכב שבו נסעו חמישה צעירים מנוער הגבעות, בעקבות חשד ליידוי אבנים לעבר פלסטינים. במהלך המרדף, התנגש רכב הבילוש ברכב הנמלט, שהתהפך - וכתוצאה מכך נהרג אהוביה סנדק ז"ל, בן 16.

השוטרים שהיו מעורבים באירוע נחקרו מספר ימים לאחריו, אך תיק החקירה נגדם נסגר מבלי שהוגש כתב אישום. לעומתם, ארבעת הצעירים הנותרים הועמדו לדין ונידונו לריצוי שעות לתועלת הציבור.

עו"ד מנשה יאדו, המייצג את הפעילים מטעם ארגון 'חוננו', הגיש כתב הגנה בו נטען כי עומדת לנתבעים טענת "אמת דיברתי", המבוססת לטענתם על חומרי הראיות מהתיק.

מאחר והתובע הוא השוטר שנכח באירוע, הפעילים מקווים כי יתאפשר לזמן אותו לדוכן העדים - דבר שעשוי לפתוח פתח לחשיפת דוחות, תיעודים וצילומים שלא הוצגו עד כה.

לדברי עו"ד יאדו, "קול דמיו של אהוביה סנדק זועק מתוך האדמה, הניגוח טויח ובכתב ההגנה טענו כי הראיות מלמדות על כך שהשוטרים ניגחו למוות את אהוביה סנדק".