במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש העיר ירושלים משה ליאון, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם ומנכ"לית עיריית ירושלים אריאלה רג'ואן, נחתם היום (שני) הסכם גג לשיתוף פעולה אסטרטגי, שבמסגרתו יועתקו תשתיות מהותיות של מערכת הביטחון לעיר הבירה.

ההסכם כולל הקמת שלוחה של מערכת הביטחון ברובע הכניסה לעיר, לרבות מתחם של מפא"ת - המנהלת למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית. בנוסף, יוקם מוזיאון צה"ל חדש בסמוך למכון מנדל, תוך שמירה על שטח ציבורי פתוח והתאמת המיזם לפיתוח עירוני.

עוד נקבע כי לשכת הגיוס בירושלים תשודרג באופן שיתאים לצרכים ההולכים וגדלים של צה"ל, תוך בחינת אפשרות למיקום חדש. כמו כן, יועברו מכללות צה"ל ממחנות גלילות לירושלים, לאזור נגיש ומרושת בתחבורה ציבורית, וישולבו מיזמי דיור לאנשי קבע, בהובלת עיריית ירושלים ובשיתוף אגף כוח האדם בצה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר, "בכל תפקיד ציבורי אותו מילאתי עיקרון אחד תמיד עמד לנגד עיניי, המחויבות העמוקה שלי לעיר ירושלים. מערכת הביטחון מצהירה היום בצורה הברורה ביותר שירושלים הופכת להיות בית לתחומי עשייה מרכזיים שלנו. החתימה על ההסכם הזה מתרחשת בתקופה מאתגרת לאחר שנתיים של מלחמה... הסכם הגג היום הוא אמירה ברורה: ירושלים נבנית, מתפתחת ומתחזקת כבירתה הנצחית של מדינת ישראל ושל העם היהודי. זאת התשובה הכי טובה לאויבינו".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הוסיף, "זהו רגע משמעותי שיחזק את ירושלים ויציב אותה בחזית הביטחון הלאומי. מדובר במהלך אסטרטגי שייצר בעיר מוקדי כוח חדשים, יחזק את הכלכלה העירונית ויעמיק את מעמדה של ירושלים כעיר שמובילה את מדינת ישראל קדימה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ציין, "ביטחון לאומי הוא גם ירושלים חזקה ומתפתחת. ברוח זו ובהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון, החלטנו להגדיל באופן משמעותי ביותר את פריסת משרד הביטחון וצה"ל בירושלים... מכאן אנו יוצאים לעבודה. מעשינו ידברו".