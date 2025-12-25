בעולם שבו יוקר המחיה הופך לנושא השיחה המרכזי בכל ארוחת שבת, והמורכבות הפיננסית רק הולכת ומתעצמת עם אינסוף אפיקי השקעה, פנסיות, ביטוחים ומיסים, נדמה כי האזרח הישראלי הממוצע עומד חסר אונים מול המערכת.

התחושה הרווחת היא של פיזור - יועץ המשכנתאות מושך לכיוון אחד, סוכן הביטוח לכיוון אחר, והבנקאי רואה רק את האינטרס של הבנק.

בתוך הכאוס הזה, קובי דהאן, מנכ"ל ומייסד קבוצת goola ("גולה"), מנסה לעשות סדר ולייצר מציאות חדשה, כזו שמחזירה את הפשטות לחיים הכלכליים.

סיפורו של דהאן הוא סיפור של צמיחה מתוך השטח. במשך שלושה עשורים הוא חי ונושם את ענף הפיננסים. את השם "גולה" הוא בחר לא במקרה, מתוך רצון לחבר עולם מורכב ומאיים לזיכרון ילדות פשוט ותמים. "גולה זה ממש הגולות שהיינו משחקים בהן כילדים קטנים. הרעיון הוא להפוך את הפיננסים לסוג של 'משחק ילדים'".

אולם מאחורי השם מסתתרת אופרציה מורכבת שנועדה לפתור כשל שוק מהותי: הניתוק בין המוצר הפיננסי לבין האדם שמאחוריו. דהאן מאמין בכל ליבו כי "בסופו של דבר פיננסים זה אנשים, משפחות, שצריך להבין מה הם רוצים ואיזה מוצרים פיננסיים יתנו להם מענה".

המודל שפיתח דהאן בקבוצת גולה מבקש לרכז את כלל הצרכים הפיננסיים תחת קורת גג אחת, או כפי שהוא מגדיר זאת - "מפק"ם ועד נדלן". במקום שהלקוח יעבור בין יועץ פרישה, סוכן ביטוח, יועץ משכנתאות ומומחה להשקעות, גולה מעמידה לרשותו בית פיננסי אחד המאגד את כל הפתרונות.

הבעיה המרכזית בשוק כיום, לפי דהאן, היא שכל בעל מקצוע רואה רק את החלק הצר שלו בפאזל, בעוד הלקוח נשאר זה שצריך לחבר את החלקים - משימה שלרוב הוא נכשל בה מחוסר ידע או זמן. "גולה הוא בית פיננסי ליחידים, למשפחות, לעסקים, שנותן את כל הפתרונות המקום אחד וברמה המקצועית הכי גבוהה".

הוא מסביר כי בתהליך התכנון הפיננסי בגולה, מנהל התיק "מביא את כל בעלי המקצוע לפי העניין, ומנהל בעצם את התהליך".

דהאן מתאר סיטואציה שבה הלקוח יושב בפגישה וסביבו הצוות המקצועי הרלוונטי - מומחי מימון, ביטוח והשקעות - כולם מסונכרנים ומכירים את המקרה לעומק.

הבשורה של דהאן אינה מסתכמת רק במודל השירות האנושי, אלא נשענת על פיתוח טכנולוגי משמעותי של הקבוצה - אזור אישי דיגיטלי המהווה פריצת דרך בשוק הישראלי. "לראשונה בישראל, אזור פיננסי משפחתי, שאני ואשתי נכנסים, אנחנו רואים את כל מה שיש לנו -. במקום אחד. אנחנו רואים שם את הפנסיות שלנו, את הביטוחים, את ההלוואות, את המשכנתא, את האשראי, את הנדל"ן, את החסכונות". מעבר לתצוגת הנתונים, המערכת מאפשרת תקשורת ישירה ושקופה מול כל אנשי המקצוע המטפלים בתיק, כשכולם חשופים לאותו מידע בזמן אמת. "זה מונע טעויות קריטיות וסתירות בין המלצות שונות".

הגישה של גולה מתבטאת גם באופן שבו היא מתאימה מוצרים ללקוחות. דהאן מתריע מפני המרדף העיוור אחר תשואות, שלעיתים קרובות מתעלם מפרופיל הסיכון וממצבו האישי של הלקוח.הוא מתאר מקרים שבהם חוסר ההתאמה גורם ללקוחות לא לישון בלילה, ומדגיש כי השיח חייב להתחיל מהאדם ולא מהמוצר. דוגמה לכך היא מפגש שערך עם לקוח שביקש לדבר על פנסיה, אך תוך כדי שיחה התברר כי יש לו מורכבות משפחתית עם אח שהוא אפוטרופוס עליו - פרט קריטי שמשנה את כל התמונה הביטוחית והירושתית, ואשר איש מקצוע המתמקד רק בתשואה היה עלול לפספס. "אף אחד לא אמר, שנייה, אתה יכול לחסוך יותר - אבל המוצר לא מתאים לך בגלל המבנה המשפחתי שלך".

החזון של דהאן פורץ את גבולות המרכז ושואף להביא "איכות חיים פיננסית" לכל בית בישראל, כולל בפריפריה. "גולה רוצה להביא את המושג הזה שאנשים יחיו יותר ברוגע. שאנשים יתנהלו בצורה יותר רגועה ומתוכננת", הוא מפרט.

הקבוצה מפעילה כיום חמישה סניפים ופועלת באופן אקטיבי להנגשת הידע והשירותים גם באזורים מרוחקים - מתוך אמונה שהמגע האנושי הוא קריטי ושלא הכל יכול להיעשות דרך הזום.

לסיום, דהאן משגר מסר חד וברור לציבור הישראלי: אל תחכו. המודעות היא השלב הראשון והקריטי ביותר בדרך לביטחון כלכלי. הוא מתאר בכאב את המפגשים עם אנשים שמגיעים לייעוץ פרישה חודשיים לפני המועד, כשכבר כמעט בלתי אפשרי לתקן טעויות של עשרות שנים. "אחד המשפטים הכואבים, זה חבל שלא פגשנו אתכם לפני 20 שנה, כנראה שהמצב היה יכול להיות שונה", הוא מסכם בעצב מהול בתקווה. המטרה של גולה היא למנוע את המשפט הזה בדיוק, ולהבטיח שגם אתם וגם ילדיכם תוכלו ליהנות מאיכות חיים פיננסית אמיתית, כזו שרואה אתכם במרכז - באמת.