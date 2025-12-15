שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, שוחח עם ערוץ 7 בעקבות הטבח במסיבת חנוכה בסידני בו נרצחו 16 בני אדם ונפצעו עשרות.

"זה אירוע קשה ומטלטל אבל אי אפשר לומר שהופתענו", אומר סופר ומציין כי ביקר באוסטרליה לפני כחודש וחצי, ביקר במלבורן ובסידיני ונפגש עם הנהגת הקהילה היהודית, וכבר אז חש כי "מתחת לפני השטח יש תחושה של חוסר ביטחון".

בהמשך אמר סופר כי מאז הביקור הוא נושא עמו תחושה ברורה של הידרדרות, "התהליכים שאנחנו רואים בצרפת ובאנגליה מגיעים גם לאוסטרליה. האנטישמיות שהיתה נוכחת שנים הרימה ראש".

בנוגע לעתיד הקהילה אמר כי מדינת ישראל חייבת לדרוש ביטחון ליהודים בכל רחבי העולם. "מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי אבל היא גם צריכה לדעת להגן, ככל שביכולתנו, על כל היהודים בכל רחבי העולם".