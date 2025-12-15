המונים השתתפו אמש במסיבת חנוכה שהתקיימה בישיבת סלבודקה בבני ברק בהשתתפות ראש הישיבה ומנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו.

במהלך האירוע אמרו בחורי ישיבה את פרק התהילים קי"ט הנהוג לאומרו במקומות רבים בתפוצות ישראל במהלך מעמד הדלקת נרות חנוכה.

כשהגיעו לפסוק 'זדים הליצוני עד מאד", העיר ראש הישיבה באירוניה כי יש מקום לשנות את המילה "זדים" ל"זדות" - כשהוא רומז על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

על פי דיווח של חנני ברייטקופף מאתר 'כיכר השבת', הרב לנדו הסביר לתלמידי הישיבה כי מי שמוגדרת כיום "זדים" היא היועצת המשפטית לממשלה, שלדבריו "מתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה".