שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל רס"ן (במיל') אלחנן מאיר קלמנזון, שנפל בקרב גבורה בעוטף עזה, הודיעה על אירוסיה עם שמואל פירר.

השניים פרסמו הודעה משותפת ובה כתבו: "מתוך כאב ההסתרה, מודים לה' יתברך על הנס ושמחים לבשר על אירוסינו".

קלמנזון, ששירת כאיש מוסד וכקצין בצה"ל, הוביל את "צוות אלחנן", שבשבעה באוקטובר חילץ מתוך קיבוץ בארי כמאה תושבים תחת אש מחבלים. במהלך החילוץ נפגע מאש מחבל ונהרג.

על פועלם ההרואי זכו חברי הצוות בפרס ישראל לגבורה אזרחית לשנת ה'תשפ"ד.

אלחנן קלמנזון היה בנו של הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת עתניאל. התגורר ביישוב עתניאל עם רעייתו וחמשת ילדיהם. בן 42 היה במותו.

הוא הובא למנוחות בבית העלמין בעתניאל, כשעל קברו שובץ סמל צה"ל לצד סמל המוסד - הראשון מסוגו במדינת ישראל.