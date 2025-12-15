ח"כ צביקה פוגל, משחזר בשיחה עם ערוץ 7, את הרגעים הקשים שעברו אליו כשקיבל שיחה במהלך ישיבה של ועדת החוץ והביטחון אתמול עם דיווח על פיגוע ירי בסידני באזור בו שוהה בנו יחד עם אשתו ושני ילדיהם.

"תוך כדי דיון בנושא מאוד חשוב, מראה לי פתאום מנהלת הוועדה הודעה על הצג - פיגוע בסידני, יש נפגעים. במקביל הטלפון שלי, שהיה על שקט, התחיל לרטוט. הבנתי שמשהו לא רגיל קורה. עצרתי את הדיון, ביקשתי את סליחת חברי הכנסת ואמרתי להם שיש לי בן, כלה ושני נכדים שם".

לאחר שיצא מהדיון, ניסה ח"כ פוגל ליצור קשר עם בני משפחתו. "הטלפון של הבן שלי נפל כשהוא רץ עם הילד להתחבא. הצלחתי להשיג את אשתו, ובסוף הוא ענה לי. הבנתי שהם כבר ביחד ברכב בדרך הביתה. מבחינתי זה נס חנוכה אישי".

"הם שמעו את השירה לאחר הדלקת הנר, ופתאום - ירי. הבן שלי מיד אמר לאשתו, 'קחי את דייזי ועופי מפה'. הוא רץ עם תום לכיוון אחר. היא התחבאה מתחת לרכב, והוא מאחורי מקרר קרח. שוטר שנפגע מירי נפל ממש לידם", מספר פוגל.

בהמשך השיחה התייחס פוגל לתחושת האנטישמיות ששררה באזור גם לפני הפיגוע. "נכון, הייתה שריפה בבית כנסת ובקרבת גני ילדים, אבל הם לא הרגישו שזה משהו יומיומי. אני חושב שהיום הוא מבין את זה הרבה יותר".

יו"ר הוועדה התייחס גם לחוק עונש מוות למחבלים, וציין כי מדובר בחלק בלתי נפרד ממעטפת ההגנה של מדינת ישראל: "יש את כיפת ברזל, יש את עונש מוות למחבלים. זו לא הגנה - זו התקפה. זה חלק מהקיר המגן שאנחנו בונים כדי להרתיע את הצד השני. העונש הזה הוא הגיוני, ערכי, מוסרי ויהודי. אני שומע את הביקורת ומקשיב לכולם. אנחנו נתקן את מה שצריך, אבל אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות בעולם שבו אותו רוצח של הדס פוגל, או של משפחת ביבס, חי לצידנו. זה חוק שהוא גם טוב, גם יעיל וגם צודק".