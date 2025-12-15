במלאת שנתיים למותו של אלון שמריז ז"ל (26) מקיבוץ כפר עזה, אחד משלושת החטופים שנורו למוות בשוגג על-ידי כוח צה"ל בשכונת שג'אעיה בעזה, התכנסו משפחתו וחבריו לאזכרה בבית העלמין בשפיים.

חבריו, גלי וזיוי, ספדו: "אתה אמור להיות פה. להיות באמצע ולגרום לנו לחשוב למה באנו לפה. תמיד היית שם חלק מאיתנו. היית עושה את הדברים בדרך שלך, לא היה אכפת לך מהחבר'ה שלך, היית הולך עם אותם בגדים, אותו החומוס, אותו הקפה, וחשבת שאתה הכי טוב בכל מה שאתה עושה. לא מיהרת לשום מקום, לא התאמצת יותר ממה שצריך.

כששמענו על המוות שלך התפרקנו, זה אחד הימים הכי קשים בשווי, במשך שבועות לא הפסקנו לחשוב עליך. אנחנו זוכרים את התכנון שהיה לנו להמשך החיים ביחד. אי אפשר לעכל את הדבר הזה. מאז שחזרנו החוסר שלך הכי מורגש שיש. תודה על כל החוויות והדרך שהשארת לנו ללכת בעקבותיך. לא נשכח שלמרות הקושי לא הפסקתם להילחם עלינו", סיכמו.