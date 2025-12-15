שר החוץ גדעון סער התראיין לערוץ Sky News Australia והתייחס לפיגוע ולשיחתו עם שרת החוץ האוסטרלית.

"תראו מה קרה בשנתיים האחרונות באוסטרליה, שריפת בתי כנסת. שריפת דגלי ישראל. מחאות גדולות עם קריאות כמו 'להפוך את האינתיפאדה לעולמית'. ומה הקריאה הזאת אומרת? אינתיפאדה זה הניסיון להרוג יהודים בישראל. אז להפוך את האינתיפאדה לעולמית זה לרצוח יהודים בכל מקום. וזה בדיוק מה שקרה אתמול בסידני", אמר סער.

הוא הוסיף "אמרתי אתמול לשרת החוץ האוסטרלית: הסוג הזה של סיסמאות הן לא חלק מחופש הדיבור וחופש הביטוי. הן מאוד מסוכנות ולחלוטין מסיתות. צריך לאסור אותן".