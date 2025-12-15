הממשלה אישרה ניתוב תקציב ייעודי של 220.7 מיליון שקלים לחיזוק יכולות האכיפה, המודיעין והפעילות המבצעית של השב"כ, משטרת ישראל והשב"ס, במטרה להחזיר את הביטחון האישי לאזרחי ישראל ולמנוע את ההתפשטות של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי.

השרה מאי גולן ציינה כי מדובר בצעד היסטורי, שלראשונה מאז קום המדינה מתבצע טיפול בשורש הבעיה ולא רק בסימפטומים. "זו הפעם הראשונה שנעשית פעולה מערכתית עם שילוב כוחות בין השב"כ למשטרה. לא יועילו מתקני ספורט ותרבות כשאנשים מתים. יש להוציא את הנשקים, לעצור ולהביא סל חקיקה שלא ייתן לעבריינים להשתחרר מבית המשפט עם נשק".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף כי "המאבק בפשיעה ובנשק הבלתי חוקי הוא מאבק על חיי אדם ועל המשילות של מדינת ישראל". לדבריו, ההחלטה מהווה צעד חשוב בדרך למדיניות ברורה של אפס סובלנות כלפי עבריינים.