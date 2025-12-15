בעוד שעות ספורות יעלו שחקני בית"ר ירושלים אל כר האצטדיון בבירה, אצטדיון טדי למשחק במסגרת המחזור ה-14 בליגת העל בכדורגל כשהם מלווים על ידי כ-28,000 אוהדיהם במשחקם מול קבוצת בני סכנין.

אך הערב שחקני ואוהדי בית"ר לא ישחקו רק למענם כי אם לזכרם של הנרצחים בפיגוע הטרור המזעזע אמש במסיבת החנוכה שקיימה חב"ד בחוף בונדי שבאוסטרליה.

שחקני בית"ר יעלו הערב (שני) למשחק מול בני סכנין כשהם עונדים על הזרוע סרטים שחורים, לאות הזדהות ואבל עם יהדות אוסטרליה והתפוצות, כאשר בבית"ר אמרו כי "הפיגוע הנורא, כתוצאה מהסתה מתמשכת כנגד היהודים ואנטישמיות מובהקת, הוא עוד תזכורת למאבק הצודק של העם היהודי ברחבי העולם. ליבנו עם הקהילה היהודית במדינה, אשר התכנסה לחגוג את חג החנוכה באוירה של אור ושמחה שהפכו במהרה לטרגדיה".

עוד אמרו בבית"ר כי בטרם שריקת הפתיחה ידליקו יחד עם האוהדים הירושלמים על כר הדשא באצטדיון טדי שבבירה, כמיטב המסורת נר חנוכה כאשר הפעם מי שיצטרפו להדלקה יהיו אנשי בית חב"ד שייצגו גם את השליחים בחו"ל. "השליחים בחו"ל לא פעם מסתכנים ונמצאים בלב הסערה וכל זאת בכדי לתת ליהודים ברחבי העולם בית חם ומסגרת", אמרו בבית"ר.