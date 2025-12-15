השר סמוטריץ' עם בעלי החניונים צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש היום (שני) עם נציגות של בעלי חניונים מרחבי הארץ וסיכם איתם כי יחד עם שרת התחבורה מירי רגב תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק על רקע החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים ברמתם הגבוהה גם לאחר תיקון החוק כך שהתיקון לא יתגלגל לצרכן.

מהלך הישיבה התחייבו רשתות החניונים הגדולות להשיב את המחירים לרמתם ערב כניסתו של חוק לזימי לתוקף. בין הרשתות שהתחייבו סנטרל פארק, יאיר השחר, ימית חניונים, גזית גלוב G-city, חניוני אביב, מליסרון, אחוזות החוף, גרין פרקינג, שפיר, Jtlv, u park וחניונים גדולים נוספים. ההערכה היא כי רשתות נוספות יצטרפו למהלך בימים הקרובים.

בנוסף, רשת סנטרל פארק המונה כ-18,000 מקומות חניה הודיעה כי תוריד את המחירים כבר במהלך היממה הקרובה בעשרות החניונים שבבעלותה כצעד בונה אמון לקראת תיקון החוק.