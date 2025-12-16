סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, התייחסה בראיון לערוץ 7 לטבח המזעזע שאירע במסיבת חנוכה בסידני, אוסטרליה. לדבריה, מדובר באירוע שהיה צפוי על רקע התגברות האנטישמיות במדינה והיעדר אכיפה מספקת מצד הרשויות המקומיות.

השכל סיפרה כי במהלך השנתיים האחרונות התריעה באופן עקבי, הן בפני גורמים פוליטיים והן באמצעות התקשורת האוסטרלית, מפני ההשלכות של חוסר טיפול בתופעה. לדבריה, האזהרות הרבות שנשמעו לא הובילו לשינוי מדיניות משמעותי.

עוד ציינה כי בשטח נרשמה עלייה חדה באירועים אנטישמיים, כולל קריאות הסתה פומביות שלא טופלו על ידי רשויות החוק. "היעדר אכיפה של החוק העביר מסר של לגיטימציה לגורמים קיצוניים והגביר את הסיכון לאלימות", אמרה.

במהלך הראיון הדגישה השכל, "הכתובת פשוט הייתה על הקיר, ידענו את זה כבר שנתיים... אם הם לא ישימו קו ואם הם לא ישימו גבול לאנטישמיות שהתפרצה באוסטרליה - זה יסתיים בדם... הרטוריקה של הממשלה האוסטרלית מהדהדת את התעמולה של חמאס שנותנת לגיטימציה לפעולות אלימות כנגד הקהילה היהודית. לצערי, הם לא הקשיבו - וזה נגמר בדם".

לדבריה, "אנחנו ראינו התפוצצות של אירוע אנטישמי... אנשים הולכים ברחובות וצועקים 'תהרגו את היהודים בגזים'. אף אחד לא נעצר, אף אחד לא הועמד לדין. זו עבירה על החוק. איזה מסר זה שולח לקיצוניים?".

בנוגע לפעולות שמדינת ישראל יכולה לנקוט מול מדינה זרה שבה נשקפת סכנה לקהילה היהודית, השיבה השכל: "כשיש לנו מידע מודיעיני - אנחנו תמיד מתריעים ותמיד מזהירים. חלק מהאזהרות נענו בפעולות, אך חלקן לצערי לא זכו למענה מספק".

לשאלה האם פנתה למקביליה באוסטרליה, ענתה: "הרבה מילים יפות, מעשים פחות. מונתה נציגה לנושא האנטישמיות שגיבשה דוח מעמיק עם מסקנות רבות, אך ראש הממשלה שם אותו על המדף. זה נראה יפה - אבל מה שנדרש זה פעולות אמיתיות כדי לשמור על הקהילה היהודית".