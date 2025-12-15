איחוד הרבנים במדינות האסלאם פרסם היום (שני) הצהרת גינוי חריפה נגד הטבח בסידני אוסטרליה, ובמקביל שיבח את אחמד אל-אחמד, אזרח אוסטרלי מוסלמי ממוצא סורי, שהסתכן בחייו וניטרל את אחד המחבלים. ההודעה פורסמה בעברית, אנגלית וערבית.

"חג החנוכה מלמדנו כי ניצוץ אחד של אור של חסד ושל מסירות נפש, בכוחו לגרש חושך גדול", נכתב בהצהרה.

"בתוך חשכת המאורעות הללו נתגלה אור זה במעשה הגבורה של אחמד אל-אחמד, אשר הסתכן בסכנה ממשית, ואף נפצע, כדי לעצור את האלימות ולהציל חיי אדם".

הרבנים הדגישו כי מעשהו של אל-אחמד אינו חריג: "אנו, רבנים וקהילות יהודיות החיים ופועלים בתוך חברות מוסלמיות, נושאים שליחות מיוחדת להעיד כי אפשר וראוי לחיות יחד בכבוד, באחריות ובשלום. דמותו ומעשהו של אחמד אל-אחמד אינם חריגים, אלא מהווים ביטוי נאמן לרוחם של מאמינים מוסלמים רבים, הבוחרים בחיים, במוסר ובערבות אנושית".

במכתב נכתב כי מעשיו משקפים "ערכים מוסריים נעלים, המשותפים לבני כל האמונות: קדושת חיי האדם, אחריות אישית, והחובה לעמוד בפרץ כנגד הרוע והאלימות".

הרבנים התייחסו ברגישות לרצח עמיתיהם: "מצטרפים לאבל הכבד על פטירתם של עמיתינו וידידינו, הרב שלנגר והרב לוויטן מחב"ד סידני, שלוחי ציבור מסורים, אשר הקדישו את חייהם לעבודת הקודש, לחסד ולחיזוק החיים היהודיים. יהי זכרם ברוך". הם הוסיפו תפילה לרפואתם השלמה של כל הפצועים, ובתוכם גם אחמד אל-אחמד.

לסיום כתבו: "בשעה שבה מבקשים כוחות הרשע לזרוע פחד ופילוג, מעידה דוגמה זו כי מצפון אנושי, אחריות מוסרית וערבות הדדית - גוברים. יהי רצון שנרות החנוכה יביאו נחמה לאבלים, חיזוק לנפגעים ותקווה לכל שוחרי שלום וכבוד האדם, ושמאורע זה יחזק את קשרי האחדות, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה בין קהילותינו".