החתונה הייחודית באדיבות המצלם

חתונה מרגשת וייחודית התקיימה אמש בליל הדלקת נר ראשון של חנוכה באולמי כתר הרימון בבני ברק.

מדובר בחתונתם של ינון דוידיאן ויוכבד מלמד חניכי 'אהל שרה', בית ספר לנוער חינוך מיוחד.

החתן הטרי, הוא אברך בכולל התעסוקתי 'אוצרות התורה' של אהל שרה, והכלה, יוכבד, עברה את כל מסלול חייה באהל שרה וכיום, משולבת במרכז התעסוקה 'לב רבקה'

שטיינמץ בחופה באדיבות המצלם

לחתונה המרגשת נהרו רבים מתושבי העיר וגדולי הזמר החסידי הופיעו ושימחו את הזוג המרוגש, ביניהם שמוליק סוכות, מוטי שטיינמץ ורולי דיקמן.

הזוג הטרי שגדל באהל שרה, מצטרף למערך "בלב אחד" מערך הדיור שהוקם על ידי אהל שרה עבור אנשים עם מוגבלות המבקשים להינשא ולקיים חיי משפחה על פי ההלכה.