מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.5%. אשתקד ירד מדד חודש נובמבר בשיעור של 0.4%, ובחישוב של 12 החודשים האחרונים - שיעור האינפלציה ירד ב-0.1% ל-2.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים (4.1%), תרבות ובידור (2.5%), תחבורה ותקשורת (1.6%) וריהוט וציוד לבית (1.1%).עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%.

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%.

מהשוואת מחירי עסקאות הנדלן שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%.

בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נרשמו שינויי מחירים הבאים: ירושלים (1.4%), צפון (0.2%-), חיפה (0.6%-), מרכז (0.4%-), תל אביב (1.1%-) ודרום (2.1%-).

העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים (8.9%), צפון (5.5%), חיפה (1.2%) ודרום (0.5%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות תל-אביב (2.9%) ומרכז (2.7%).

בנוגע לדירות החדשות, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מחיריהן ירדו ב-1.4%.