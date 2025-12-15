החשוד המרכזי ברצח הבמאי והשחקן המיתולוגי רוב ריינר ורעייתו מישל, שנמצאו ללא רוח חיים בביתם בלוס אנג'לס הוא בנם - ניק - כך מפרסם מגזין "פיפל" האמריקני.

אתר TMZ דיווח כי ניק ריינר (32) נעצר ומוחזק בערבות של ארבעה מיליון דולרים בבית המעצר של משטרת לוס אנג'לס.

בני הזוג נמצאו בזירה בידי בתם, רומי, כשגרונותיהם משוספים.

הערב פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הספד לריינר - שהיה מגדולי מבקריו. "דבר עצוב מאוד קרה אתמול בלילה בהוליווד. רוב ריינר, במאי קולנוע וכוכב קומי מיוסר - אך בעבר מוכשר מאוד - הלך לעולמו יחד עם אשתו, מישל, על פי הדיווחים בשל הכעס שהוא גרם לאחרים באמצעות הלקות המסיבית, הבלתי מתפשרת וחשוכת המרפא שלו במחלה משתקת-תודעה הידועה בשם 'תסמונת ההפרעה מטראמפ', המכונה לעתים TDS", כתב הנשיא.

"הוא היה ידוע כמי שהוציא אנשים מדעתם עם האובססיה הזועמת שלו לנשיא דונלד ג'יי טראמפ, כשהפרנויה הברורה שלו הגיעה לגבהים חדשים ככל שממשל טראמפ התעלה על כל היעדים והציפיות לגדולה, ובמיוחד כעת כש'תור הזהב' של אמריקה עומד בפתח, אולי כמו שלא היה מעולם", הוסיף וסיכם "מי ייתן ורוב ומישל ינוחו על משכבם בשלום".