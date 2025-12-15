סוף שבוע ירושלמי מיוחד של "קולות מן ירושלים" בהובלת המנצח רפי ביטון ועיריית ירושלים התקיים בשבת פרשת וישב.

עוד לפני השבת נערך בבנייני האומה המופע "שירה וגבורה" ביוזמת עיריית ירושלים. במופע צפו כ-3,000 בני אדם ובשבת עצמה השתתפו בתפילות בבית הכנסת הגדול כ-5,000 מתפללים.

ביטון הופיע עם מקהלת "קולות מן השמים ירושלים" המונה 40 ילדים מהעיר. התכנית כללה פיוטים ומגוון שירים ששילבו בין קודש לחול בעיבודים חדשים.

ראש העיר משה ליאון אמר: "האירוע הזה ממשיך את המסורת של ירושלים כמרכז תרבות יהודית. אני שמח להוביל את היוזמה התרבותית המיוחדת הזו יחד עם רפי ביטון. מדובר בהצלחה תרבותית, וגם כלכלית כאשר בתי המלון מלאים והעסקים במרכז העיר נהנים מהפעילות הערה".