מפקד יחידת מורן בחיל התותחנים, סא"ל א', שקיבל את הפיקוד על היחידה לפני כחמישה חודשים, סוגר מעגל בתפקיד הנוכחי.

בשיחה עם ערוץ 7, כחלק משבוע ההוקרה למשרתי הקבע, הוא מספר על המסלול שלו באחת היחידות המסווגות והאיכותיות בחיל התותחנים ובצה"ל כולו - שקיבל כמה תפניות בדרך - אך הוביל אותו קדימה. "זו סגירת מעגל עצומה בשבילי - במיוחד בחנוכה. לפני שנתיים, הדלקתי את הנר הראשון בחאן יונס בתפקיד בחטיבת הקומנדו - ושנתיים אחרי הדלקתי את הנר כמפקד יחידת מורן יחד עם ניצולי שואה - כאות לכך שבכל מקום האור מצליח להתגבר על החושך".

א' התגייס ליחידת מורן כלוחם בשנת 2010, טיפס בסולם הדרגות עד לתפקיד סגן מפקד היחידה, ואז החליט לעשות תפנית. "אני חושב שאחרי תפקיד סמג"ד מורן הרגשתי שאני רוצה להכיר יותר את האוכלוסיות המיוחדות שיש לנו במדינה ובצה"ל. בחרתי ללכת בדרך שלא עשו אותה לפני".

התפקיד שאליו חתר והגיע היה במחו"ה אלון, בסיס החינוך וההדרכה, שם נחשף לקשת רחבה של החברה הישראלית. "הייתי שם כשנה במחו"ה אלון עם עולים חדשים, חיילים מאוכלוסיות מיוחדות והרבה חיילים בודדים", הוא מספר. תקופה זו אפשרה לו להיות חלק מפרויקטים לאומיים של שילוב, כמו קורס "עוז" לשילוב אוכלוסייה דרוזית וקורס "אמיר" ליוצאי אתיופיה. "המטרה הייתה בעצם לחבר את כולם לצה"ל, שהוא בעצם צבא העם. אני חושב שזה היה מאוד משמעותי להיכרות שלי עם צה"ל הגדול ועם כל האוכלוסיות. זה תרם לי בתור מפקד, לראות מבחוץ את הכל, כדי שאני אוכל להשפיע גם יותר גם בתוך היחידה וגם במקומות אחרים".

תפיסת העולם של סא"ל א' גורסת כי הצבא הוא הרבה מעבר למכונת מלחמה; הוא פלטפורמה חברתית חיונית. "אני הבנתי שבסוף הצבא הוא פלטפורמה. קודם כל, לנצח מלחמות ולשמור על המשפחות של כולנו ועל מדינת ישראל. והדבר השני היא לחבר אנשים לתוך מסגרת, לתוך קבוצה, כי בסוף אנחנו עם אחד".

השבעה באוקטובר תפס אותו רחוק מאוד מהחזית - בחופשה משפחתית באתונה. המעבר מאווירת הנופש לכאוס המלחמה היה מיידי וחד. "הקדמנו את הטיסה. הגעתי לארץ ומדי הצטרפתי לחטיבת הקומנדו. מצאתי את עצמי כבר בשבעה באוקטובר בערב בכפר עזה יחד עם החפ"ק של מח"ט קומנדו, ומאותו רגע הייתי בעצם עם חפ"ק מח"ט קומנדו לאורך כל הלחימה, גם בתוך עזה".

סא"ל א' במהלך הלחימה בעזה צילום: דובר צה"ל

"אני חושב שבשבעה באוקטובר הפתיע את כולם, גם אותי, וצה"ל לא עמד במשימה ונכשל", הוא אומר בכנות כואבת, אך מיד מסייג ומאיר את הצד השני של המטבע. "מאז צה"ל הביא הישגים מרשימים מאוד במהלך המלחמה שעדיין לא נגמרה, ועדיין יש חלל חטוף שצריך לשוב לביתו, ואני מקווה שזה יקרה במהרה".

כיום, כמפקד יחידת מורן, הוא סוגר מעגל ביחידה בה החל את דרכו כלוחם צעיר. מורן, יחידה המפעילה חימוש מדויק ומסווג, הוכיחה את עצמה במלחמה ככוח ורסטילי וקטלני. "זו הגשמת חלום. היחידה הזו היא אחת הכי מיוחדות בצה"ל - קודם כל בגלל האנשים. היחידה נלחמה בכל החזיתות, בלי להרחיב יותר מדי מטעמי ביטחון מידע, ותמשיך להילחם בצורה מקצועית".

המוטיבציה של לוחמיו, לדבריו, נובעת מההבנה העמוקה של המשימה - ההגנה הישירה על הבית. "לקום בבוקר עם תחושה כזאת שאתה משמעותי בתוך הצבא הגדול הזה, ומה שאתה עושה שומר על המשפחה שלך ושל הסובבים אותך, גורם לאנשים לרצות ולהמשיך להגיע לפה כל הזמן".