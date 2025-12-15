נשיא המדינה יצחק הרצוג הדליק הערב (שני) את נר החנוכה השני של חג החנוכה עם לוחמי יחידת 669 בבסיס תל נוף.

במהלך הביקור המרגש, קיבל הנשיא סקירה מבצעית על פעילות היחידה בשנתיים האחרונות, במיוחד במהלך מלחמת 7 באוקטובר. הנשיא שיבח את הלוחמים ואמר: "אני מלא התפעלות מהדור הצעיר של הלוחמים והמפקדים. אתם מקדישים את חייכם להגנה על המולדת, ואני מבקש להודות לכם בשם כל עם ישראל".

הרצוג הדגיש את ההישגים של יחידת 669 בחילוץ פצועים והצלת חיים, והודה על המחויבות של כל לוחם, גם במילואים, להמשיך לפעול במצבי חירום. "בכל דור ודור יש ניסים וגם נפלאות - אז הבית הלאומי שלנו, של העם היהודי במדינת ישראל, וקיומו צבא ההגנה לישראל - הם לא פריווילגיה הם זכות עצומה וצורך קיומי, וזה בוודאי מעצים את תחושת השליחות שלכם".

הוא התייחס גם לחוק הגיוס ואמר: "התרגשתי מאוד שבחג החנוכה, ראינו מחזור חדש של לוחמי חטיבת החשמונאים מובא להשבעה שהתקיימה ממש לאחרונה וכמו אז, גם היום מדובר באור קטן שיהפוך לאור גדול של אמונה, של נחישות - ההשבעה המרגשת הזו מסמלת בעייני לא רק מחויבות לביטחון המדינה ואזרחיה אלא גם את האפשרות לשותפות הישראלית הנפלאה ביותר שיכולה להיות. זו עוד הוכחה לכך שיש מקום לכולם בצה"ל, שכל אחד יכול לתרום בדרכו ובדרכה, זה מקור לגאווה גדולה מאוד ואני מבקש לשבח את צה"ל על כלל מערכותיו על היכולת להתאים ולאפשר מסלולים לקבוצות נוספות, ביניהן הציבור החרדי.

מפקד היחידה, סא"ל א', ציין באירוע כי "היחידה היא לא רק יחידת חילוץ. היא יחידה של תקווה. במהלך שנתיים של מלחמה, היחידה חילצה מעל 3,000 פצועים. היחידה פעלה כמעט ברצף לאורך כל המלחמה - יום אחר יום, לילה אחר לילה - מתוך מחויבות עמוקה להציל חיים. התקופה שדרשה מאיתנו כוח, יצירתיות, התמדה ויכולת גמישות והשתנות תוך כדי מלחמה. לצד כל חוויות המלחמה, דבר אחד נשאר ברור: רוח הלוחמים ואנשי המילואים. כמפקד, אני רואה אותם יוצאים למשימות חילוץ - בכל שעה, בכל מזג אוויר, עמוק לתוך הסכנה - וזה נותן לי תקווה גדולה לעתיד".