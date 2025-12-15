פיקוד מרכז של ארה"ב יערוך מחר (שלישי) בקטר כנס מיוחד, בהשתתפות נציגים מ-40 מדינות, בעיקר נציגי צבא, במטרה לגבש את רשימת המדינות שישתתפו בכוח הצבאי הזר שיפעל ברצועת עזה - במסגרת השלב השני במתווה טראמפ

בכאן חדשות דווח כי בכנס ישתתפו מדינות שכבר הביעו נכונות לשלוח חיילים לרצועת עזה ומדינות שעדיין מתלבטות. בין המשתתפות: אינדונזיה, פקיסטן, אזרבייג'ן, מצרים, טורקיה, קטר, ירדן, איחוד האמירויות וגם כמה מדינות מאירופה.

בכנס יעסקו גם בהגדרת המשימות לכוח המיוחד ובשאלה האם יפעל באזורים שבשליטת חמאס לפירוק ארגון הטרור הרצחני מנשקו או רק באזורים שבשליטה ישראלית.

עוד דווח כי למרות שלישראל יש זכות וטו על הרכב הכוח, ולמרות התנגדות ישראלית לכניסת חיילים מטורקיה וקטר לעזה, בכנס מחר לא תהיה השתתפות ישראלית. האמריקניים מתכננים להעלות בזום את האלוף יקי דולף, הנציג הישראלי במפקדה האמריקנית, להציג את העמדה הישראלית.