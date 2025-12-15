ישראל פנתה למדינות רבות, ובמיוחד למדינות אירופה, בבקשה להחמיר את האבטחה סביב האירועים הציבוריים במהלך חג החנוכה.

בכאן חדשות דווח כי בישראל חוששים מניסיונות "חקיינות" לטבח בסידני בו נרצחו 16 בני אדם ונפצעו למעלה מ-40.

גורמי ביטחון מעריכים כי הימים הקרובים, בהם יתקיימו לא רק חגיגות חנוכה, אלא גם שווקי חג המולד וחגיגות השנה האזרחית החדשה, עשויים להפוך ליעד לפיגועים פוטנציאליים.

אתמול פרסם המטה ללוחמה בטרור הודעה שבה הוא ממליץ לישראלים להימנע מהשתתפות באירועים ציבוריים המוניים שלא מאובטחים, לרבות אירועים בבתי חב"ד.