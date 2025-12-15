בטקס מיוחד שנערך הערב (שני) הושבה אבן מהכותל המערבי למקום גניזתה ההיסטורי. האבן, שמשקלה כחמישה טון, הופלה על ידי הלגיון העשירי הרומי במהלך חורבן בית שני, והייתה מוצגת בשנים האחרונות במשכן הכנסת ובסופו של דבר הושאלה לתצוגה גם בנמל התעופה בן-גוריון.

ההחלטה להשיב את האבן התקבלה לאחר דיון שנערך לפני ראש השנה, בהשתתפות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ורב הכותל הרב שמואל רבינוביץ.

יו"ר הכנסת אוחנה אמר בטקס: "אילו אבנים יכלו לדבר, האבן הכבדה הזו שאלפי שנות היסטוריה על גבה, הייתה מספרת על דורות של יהודים שבאו להתפלל בבית המקדש. אנו מבקשים לחתום את פרק נדודיה ולהניח אותה במקום של קבע, בו תוכל לספר את הסיפורים שראתה".

רב הכותל הוסיף כי "השבת האבן הזו אל חיק אבני החורבן כאן היא תיקון גדול. זוהי הכרזה כי אנו לא שוכחים את אבני הקודש ושומרים על קדושתן".