המשפיע החסידי הרב יונה סלפושניק, מזקני חסידי חב"ד בארץ, הלך לעולמו הבוקר (שני), והוא בן 89 בפטירתו.

הרב סלפושניק הוא דודו של הרב מנחם בורשטין, הרבנית אסתר לבנון והרבנית שילר. בשנת תש"י הגיע לארצות הברית והחל ללמוד בישיבת תומכי תמימים. הוא זכה להשתתף בהתוועדות קבלת הנשיאות של הרבי בי' שבט תשי"א.

בחתונתו שנערכה בא' תמוז תשי"ט בחצר 770, שימש הרבי כמסדר הקידושין. כשנשאל מדוע רצונו שהרבי יהיה הרב המחתן, התקשה להשיב, אך רעייתו חיה רחל השיבה לרבי, "זה יהיה כבוד גדול עבורנו", ודבריה התקבלו.

לאחר נישואיו התגורר תחילה בקראון הייטס, שימש כשליח בברזיל ובהמשך עבר עם רעייתו לאורוגוואי, שם עמד בראש בית הכנסת של 'המזרחי' במונטווידאו ולימד בתלמוד תורה מקומי של חסידי סאטמר.

משנת תשל"ב שימש כמשפיע מרכזי בקהילת חב"ד בשכונת סנהדריה המורחבת, ולימד במשך השנים גם בבתי ספר לילדים.

הרב סלפושניק סיפר השנה בשיחה עם ערוץ 7 על זיכרונותיו ממר שושני, חכם ואינטלקטואל יהודי מסתורי, אשר העלים את זהותו האמיתית שלטענת מרבית החוקרים שמו האמיתי הלל פרלמן. "הוא היה גאון בעצמו, אנשים לא נהנו הרבה ממה שהוא ידע".

לדבריו, בעת ביקור שלו אצל הרבי מחב"ד, הוא נשאל על ידי הרבי אודות שושני. "באחת הפעמים שנסעתי מאורוגוואי לרבי, נכנסתי ליחידות והרבי ביקש ממני שאספר לו על פרופ' שושני. הרבי שאל אותי: מה איתו? האם אתה מכיר אותו? האם אתה יודע מה קורה איתו? הרבי כנראה שמע מאנשים אחרים שהוא נמצא במונטווידאו".

"אמרתי לרבי שפרופ' שושני נמצא באורוגוואי ונותן שיעורים בכל מקצועות התורה שהיה בקי בהם - בפרט דברי קבלה. סיפרתי לרבי על האישיות שלו שהוא אדם מסתורי, לא מתעניין בענייניו כמו האוכל והבגדים שלו, ואנשים חשובים מהקהילה נותנים לו לאכול וכך הוא היה אדם ששרוי בלימודו. אמרתי לרבי שהוא מתנהג מוזר והרבי העביר נושא וחדל מלדבר על אודותיו".

הרב סלפושניק ציין את הקשר הקודם של שושני עם הרבי. "פרופ' שושני היה לומד בסורבון ושם הכיר את הרבי. בגלל זה הרבי שאל עליו".

על המפגש האישי שלו עם איש המיסתורין הוא סיפר: "נפגשנו בעיקר בבית הכנסת. הוא דיבר כמה פעמים ותמיד דיברנו באידיש. הוא היה יהודי מיוצאי ליטא. האידיש הליטאית שלו הייתה בולטת וידוע גם שהיה ליטאי. היה מלמד קבלה ולפעמים היה לוקח 100 דולר על שיעור בקבלה. פעם אחת הוא אמר לי שאנשים בעולם חושבים שההבדל בין הגאון מווילנה לבין בעל התניא היה ממתי מתחילים את התפילה בבוקר, מהודו או מברוך שאמר, כך אנשים חושבים ברחוב.

אבל האמת שהם חלוקים בדבר אחר לגמרי - על עניין של קבלה שנקרא צמצום הראשון, מושג בקבלה ביחס לבריאת העולם, שם עיקר ההבדל בין הגאון מווילנה לבעל התניא. למעשה ידוע שהתלמידים של הגאון מווילנה כבר הצטרפו בנושא זה לדעה של בעל התניא".