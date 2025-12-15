בישיבת הכותל בירושלים התקיים יום עיון מיוחד כמנהג הישיבה בימי חנוכה, שעסק בנושא “משפט התורה אל מול מערכת המשפט”, ובשאלות של מוסר, מלחמה וריבונות לאור תורת ישראל ובעקבות ההסתבכויות האחרונות של מערכת המשפט.

במרכז יום העיון נשא הרב הראשי לצפת, הרב שמואל אליהו , שיחה תחת הכותרת “המוסר היהודי יגאל את העולם”. בדבריו הציג הרב אליהו שורה של דוגמאות היסטוריות מהעולם הקדום ומהעת החדשה, והראה כיצד מציאויות שבעבר נחשבו לגיטימיות - בתחומי הענישה, היחס לעבדים, זכויות אדם, סירוס ודרכי הוכחת אשמה - הפכו עם השנים לבלתי מתקבלות על הדעת.

הרב הדגיש כי העולם הולך ומשתנה במגמה אחת, תוך אימוץ ערכים שמקורם בתורה, אך מתקשה לקבל מערכת הלכתית מחייבת. אם נשים את העולם בצד אחד ואת תרי"ג המצוות בצד שני נוכל לראות שהעולם מתקרב למערכת המוסרית של תרי"ג המצוות.

לאחר מכן דיבר ד"ר יאיר אנסבכר על שורשי התפיסות המלחמתיות במדינת ישראל, בעבר ובהווה, קונספציות שהשתרשו במשך 40 שנה מאז מלחמת שלום הגליל יחד עם התעצמותה של איראן שרצתה להשמיד את מדינת ישראל ובניסי ניסים זה לא קרה בשמחת תורה. בדבריו התייחס ד"ר אנסבכר לחזית השמינית שבה ממשלת ישראל נלחמת בממשלת ישראל ולמסמך סודי “מסמך גבולות הגזרה”, שנכתב על ידי הפצ"רית והועבר לרמטכ"ל.

לדבריו, המסמך מגביל את אופן פעולת צה"ל בשדה הקרב, ובפועל מונע הגעה לניצחון. עוד ציין כי על אף פניות ובקשות של גורמים שונים בכנסת, המסמך לא זכה עד היום לתגובה רשמית מצד צה"ל. ד"ר אנסבכר הדגיש כי העיוותים הקיימים בשיח על מוסר הלחימה אינם נובעים ממוסר יהודי, אלא מהיעדר מוסר ברור ואיבוד הדרך הערכית.

הוא פנה לבני הישיבה וציין את הנס הגדול שיש לנו היום, כמו בימי החשמונאים, שיש לנו את האפשרות לשאת נשק ולהילחם על קיומנו. כוש ציין ואמר שבדורנו אילולא הציבור הציוני דתי המשלב רוח וחומר לא היה מי שישמור על עם ישראל. הוא סיים ואמר שהוא בטוח שהשלב הבא שאליו הקב"ה מוביל אותנו הוא שתהיה מנהיגות ראויה, יהודית וטובה וממילא הצרות שאנחנו גורמים לעצמנו יסתדרו, יתבהרו ויטהרו בע"ה.

בהמשך עסק הרב יאיר קרטמן ראש מכון תורת המדינה, בנושא “רוח צה"ל על פי התורה”, ועמד על הפער בין מסמך “רוח צה"ל” לבין תפיסת הלחימה היהודית, תוך הצבעה על חסרונם של מושגים מרכזיים כגון עם ישראל, ארץ ישראל וניצחון. לדבריו, תפקיד ההנהגה הרוחנית בעת מלחמה הוא להפיח רוח ומוטיבציה בלוחמים.

את יום העיון חתם הרב ניר אביב, ר"מ בישיבה וראש כולל הדיינות בישיבה, שייסד ומשמש כיו"ר רשת בתי הדין “לכתחילה”, והציג את כנס היסוד שהתקיים בישיבת הכותל, את פריסת בתי הדין ברחבי הארץ ואת הצורך בהרחבת מערך הדיינים.