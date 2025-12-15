בעקבות הפיגוע הקשה שאירע באוסטרליה, שבו נרצחו 16 יהודים, פרסם משה קוניקוב, מדריך ירי ולחימה, שורת דגשים לחמושים העשויים למצוא את עצמם באירוע טרור רב-נפגעים.

קוניקוב הציג את עצמו כמי שמאז שנת 2013 אימן אלפי חמושים בישראל, והדגיש כי במהלך השנים היו מקרים שבהם בוגרי ההדרכות הצליחו לעצור פיגועים באירועי אמת. לדבריו, משתתפים בהדרכות סיפרו לו לאחר מכן כי הכלים שקיבלו הצילו את חייהם.

הדגש הראשון שעליו עמד הוא חשיבות המודעות הסביבתית עוד בטרם מתרחש אירוע חריג. קוניקוב ציין כי על חמושים להיות ערניים למתרחש סביבם, לזהות דרכי מילוט, יציאות חירום ומיקומים רלוונטיים, ולהימנע מהסחת דעת ממושכת.

לדבריו, זיהוי נכון של המחבל הוא שלב קריטי, שכן לא כל אדם הנראה עם נשק הוא בהכרח גורם עוין. קוניקוב הסביר כי יש לבחון את תנועות הידיים, את האמצעי שבו משתמש החשוד ואת דפוס הפעולה שלו, תוך הבחנה בין ירי ממוקד לבין ירי אקראי לכל הכיוונים.

נקודה נוספת שהעלה נוגעת לשיקול הדעת לפני פתיחה באש, ובכלל זה בחינת המרחב שבין החמוש למחבל ומה שנמצא ברקע המטרה. לדבריו, ירי ללא זווית בטוחה עלול לסכן אזרחים נוספים, ולכן יש לפעול רק כאשר ניתן לבצע ירי נקי.

קוניקוב התייחס גם להתנהלות לאחר ירי, והדגיש את הצורך בהחזרת האקדח לנרתיק בסיום האירוע, לצד שימוש באמצעי זיהוי וסימונים קוליים וויזואליים, על מנת למנוע זיהוי שגוי מצד כוחות הביטחון המגיעים לזירה.

בחלק האחרון התייחס קוניקוב להתנהלות אזרחים שאינם חמושים. לדבריו, במצב כזה יש לפעול לפי סדר עדיפויות של הסתתרות, בריחה, ורק כמוצא אחרון ניסיון להיאבק במחבל באמצעות אמצעים זמינים בשטח, בהתאם לנסיבות.