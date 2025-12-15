תלמידי מעלה אליהו משמחים בבית החולים צילום: באדיבות המצלם

כמידי שנה, תלמידי ישיבת מעלה אליהו בתל אביב הגיעו הערב (שני) לבית החולים איכילוב הסמוך לישיבה. הביקור התקיים במטרה לשמח את החולים ולחזק את רוחם באמצעות נוכחות, שירה ופעילות משותפת.

התלמידים עברו בין מחלקות האשפוז, שוחחו עם המאושפזים ושימחו אותם. בהמשך התקיימה הדלקת נרות מרכזית בלובי בית החולים בהשתתפות תלמידי הישיבה.

במהלך האירוע שרו התלמידים יחד עם הנוכחים את השיר "עם ישראל חי", בלובי בית החולים, לעיני חולים, בני משפחותיהם ואנשי צוות רפואי.

יאיר גנץ, מנכ"ל ישיבת מעלה אליהו, התייחס לפעילות ומסר, "ככל שנה, אנו זוכים להדליק את האור גם במקומות יותר חשוכים. תלמידי הישיבה הדליקו את אש האחדות והתקווה בבית חולים איכילוב."