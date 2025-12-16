15 חברי וחברות מועצת העיר תל אביב-יפו, מכלל סיעות המועצה, עתרו לבג"ץ נגד השר לשירותי דת, הוועדה לבחירת רב העיר ועיריית תל אביב-יפו, בטענה לאי חוקיות הליך מינוי רב העיר שיתקיים בעוד כחודש. בעתירה נטען כי השר פעל תוך התעלמות מחובת ההיוועצות עם מליאת המועצה - הליך המחויב על פי התקנות.

העותרים, החברים גם באסיפה הבוחרת את רב העיר מתוקף תפקידם במועצה, טוענים כי מינוי נציגי הציבור מטעם השר לאסיפה הבוחרת נעשה "ללא היוועצות כלשהי עם המועצה", בניגוד לתקנות שנקבעו מכוח חוק שירותי הדת היהודיים.

לטענת העותרים, "על רב העיר, שהוא מתוקף תפקידו 'מנהיג דתי ורוחני' של תושבי העיר, לשקף את הציבור אותו הוא משרת". לדבריהם, כאשר לא מתקיימת היוועצות כנדרש, נשללת האפשרות להשמיע את קול תושבי העיר, דבר שעלול להביא למינוי רב שאינו מביא בחשבון את המגוון הרחב של צרכי הציבור בתל אביב-יפו.

העתירה, שהוגשה באמצעות עמותת "עתים", מתבססת בין היתר על תקנות שירותי הדת היהודיים ומבקשת מבית המשפט לבטל את החלטת הוועדה לבחירת רב העיר, ולחייב את השר להיוועץ עם מליאת מועצת העיר טרם מינוי נציגיו לאסיפה הבוחרת.

בין העותרים המרכזיים נמנים סגן ראש העיר חיים גורן מהציונות הדתית, סגנית ראש העיר מיטל להבי, וחברי המועצה הדס רגולסקי, דוד דישטניק, רעות נגר, גיא אבנר ואורנה ברביבאי.

בתגובה בג"ץ השיב כי על משרד הדתות ועיריית תל אביב להשיב לעתירה.