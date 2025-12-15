הזמר אלייצור הוציא היום (שני) את הסינגל החדש שלו, "דיבורים של אמת", קליפ שהוקרן בבכורה ביוטיוב וזכה לאלפי צפיות בתוך שעות ספורות. את השיר כתבו יאיר אליצור ומשה בן אברהם, שגם הלחין את היצירה.

השיר מתאר מסע אישי ורוחני, רצוף מאבקים, אמונה וביטחון בה'. בין השורות מביע אלייצור תחושות של כאב ותפילה לצד תקווה ועמידות: "נשמה בתוך גוף ועובר עלי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר".

את ההפקה המוזיקלית ביצעו משה בן אברהם ואופק יקותיאל, שגם השתתפו בעיבוד, תכנות, מיקס ומאסטרינג. הקליפ מלווה בעיצוב גרפי של אביה מדיה בניהולו של שמואל חדאד, תחת ניהול ויחסי הציבור של אביה הפקות.