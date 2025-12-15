ארבע פעמים בעבר נפגשו בית"ר ירושלים ובני סכנין למשחק ביניהן במהלך חודש דצמבר, המשותף לכולם - תמיד זה נגמר בתיקו.

גם הערב (שני) השתיים היו קרובות להיפרד בתיקו, כאשר עדי יונה מחק יתרון מפתיע של סכנין, בניגוד גמור למהלך המשחק, כבר בדקה ה-22.

במשך דקות ארוכות בית"ר שלטה במשחק, הניעה את הכדור וניסתה להגיע למצבי הבקעה אך מיעטה לעשות זאת בהצלחה בשל הגנת סכנין הבצורה.

או אז הגיע המאסטרו ירדן שועה.

בדקה ה-94, אחרי שבישל את השער הראשון ליונה, שועה הכניס כדור נהדר לרחבת סכנין, המחליף שעלה מהספסל עומר אצילי הוריד בראש ולבסוף הגיע הדובדבן שבקצפת, הכוכב העולה עדי יונה הצעיר שכבש את השני שלו והשני של בית"ר בדקה ה-94.

שער שקבע ניצחון מוצדק ודרמטי במיוחד באצטדיון טדי המלא באוהדים על אף הקור העז ששרר בבירה. ניצחון שמשאיר את בית"ר במקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל, במרחק נגיעה מהמוליכה הפועל באר שבע עם 5 נקודות יותר.

בית"ר שניצחה רק אחד מארבעת משחקי הבית האחרונים שלה, שוב מצליחה לחזור מפיגור, כשהיא משיגה את הנקודה ה-15 שלה ממשחקים בהם נקלעה לפיגור מוקדם ובפעם הרביעית העונה הופכת את הפיגור לניצחון - הכי הרבה בליגה.

סכנין שניצחונה האחרון בטדי היה במרץ 2021, תיאלץ לנסות לעשות זאת בשנה הבאה.

מי שעוד כבשה הערב במסגרת המחזור ה-14 בליגת העל בכדורגל שער דרמטי עמוק בתוך תוספת הזמן היא האלופה מכבי ת"א ששוב נחלצה מהפסד מביך, כשעידו שחר השווה עבורה את התוצאה מול הפועל פתח תקווה והיא חוזרת מפיגור שני שערים לתיקו 2:2, אך כזה שמאבד לה שוב נקודות חשובות במאבק האליפות.