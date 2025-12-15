נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שני) כי ארצו בודקת אם חיסולו של בכיר חמאס ראאד סעד בעזה נחשב להפרה ישראלית של הפסקת האש. בהמשך אמר כי יחסיו עם ראש הממשלה נתניהו טובים מאוד.

מוקדם יותר דווח באתר "אקסיוס" כי בעקבות החיסול העביר הבית הלבן העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו מסר חריף שלפיו מדובר בהפרה.

גורמים בכירים בבית הלבן טענו כי ישראל לא עדכנה את ארצות הברית ולא התייעצה עמה לפני התקיפה בה חוסל המחבל.

על פי הדיווח, גורם ישראלי אישר כי וושינגטון הביעה חוסר שביעות רצון, אך טען שהמסר היה מתון יותר.