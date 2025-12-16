הרב מנדי ליצמן, מנהל 'הצלה סידני', מספר על רגעי הטבח בסידני מנקודת מבטו כמי שאחד מאנשי הארגון שלו היה במקום האירוע במגמה להעניק עזרה ראשונה במידה ויתרחש אירוע.

הרב ליצמן עצמו היה באותם רגעים באירוע אחר כאשר "פתאום אני שומע שהוא צועק 'ירו עליי, ירו עליי', אני פצוע, צריך עזרה עכשיו, דחוף'". הוא הגיע במהירות למקום וברגעים הראשונים עדיין לא הבחין בעשרות הפצועים ובהרוגים הרבים שהיו במקום, אך מיד נפנה לסייע לנפגעי הטבח.

"הכרתי הרבה אנשים שהיו שם, וכשהגעתי לשם ראשון הם קראו לי 'מנדי, מנדי, תעזור לי', 'תעזור לסבא שלי', תעזור לאח שלי' או 'לסבא שלי'", הוא משחזר ומתאר את הקושי לקבל החלטות ברגע האמת במי לטפל ואת מי לעזוב אחרי טיפול ראשוני כי מצבם של אחרים חמור יותר. "צריך היה לטפל בהרבה שעוד אפשר היה להחיות".

המחשבות, הוא אומר, נדדו אל מראות השבעה באוקטובר. "תמיד אנחנו חושבים על זה, חושבים על הגיבורים הצדיקים והטהורים של השבעה באוקטובר. איך הם עברו ממקום בטוח למקומות אחרים כדי להציל חיים והצילו הרבה אנשים".

הרב ליצמן מספר על מתנדב הארגון שלו שנורה על ידי המחבל בשתי יריות שפגעו בו. אחת היריות פגעה במכשיר הקשר שלו והכדור השני פגע בגבו. מאז עבר ניתוח ראשון ועוד צפויים לו כמה ניתוחים "ובעזרת ה' הוא יהיה בסדר".

עוד מציין הרב ליצמן כי ברגעים הראשונים, כאשר רק הגיעו הקריאות המדווחות על אירוע ירי שכזה, הוא עצמו התקשה להאמין שמדובר באירוע אמת. "חשבתי שזה צחוק, שזה לא הוא, שאולי מישהו אחר מדבר במכשיר הקשר שלו. לא היו אירועים בסידני, אבל הוא צעק והבנתי שזה אמיתי".

להערכתו האירוע ישנה את התנהלות הקהילה היהודית במדינת הענק, ועם זאת הוא מדגיש "אנחנו יהודים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו גאים להיות יהודים. עם ישראל חי ויחיה ויהיה לנו חג שמח, נדליק נרות ונשיר", הוא אומר ומודה לעם ישראל כולו המתעניין בשלומה של הקהילה ומעביר חיזוקים מכל עבר. "אנחנו חיים ונתגבר".