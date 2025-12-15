בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג דחה הערב )שני) את הערעור שהגישה מדינת ישראל על צווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה במהלך הלחימה בעזה. ההחלטה התקבלה ברוב של שלושה שופטים מול שניים שתמכו בעמדת ישראל.

בחדשות 12 דווח כי ישראל ניסתה להסתמך על סעיף טכני בעקרון המשלימות, וטענה כי משרד התובע הראשי היה מחויב להעניק לה התראה מוקדמת לפני פתיחת החקירה. המטרה הייתה לאפשר לישראל פרק זמן לבחון את החשדות ולחקור את עצמה.

עם זאת, בית הדין דחה את הטענה וקבע כי התובע הסתמך על התראה שנמסרה לישראל בשנת 2019 בפרשה אחרת, והיא מספיקה כדי להמשיך בהליך.

ישראל טענה כי לאחר אירועי ה-7 באוקטובר יש מקום למסור התראה חדשה, שלדבריה הייתה אמורה להוביל לביטול או דחיית צווי המעצר. אך גם טענה זו נדחתה.

ההחלטה לא מסיימת את המאבק המשפטי, שכן לבית הדין הוגשו שני ערעורים נוספים. הראשון עוסק בשאלת הסמכות, בטענה שאין לבית הדין סמכות לדון בעניינה של ישראל, שכן היא אינה חברה באמנת רומא. מדובר בערעור חלש יחסית, שכן כבר נקבע בעבר כי לבית הדין סמכות לדון גם במדינות שאינן חברות באמנה.