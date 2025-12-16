הרב יהושע סלומון, רב קהילת המזרחי בסידני אוסטרליה, מספר בראיון לערוץ 7 על התמודדותה של הקהילה עם תוצאות פיגוע הטרור הקטלני שהיכה ביהודי סידני.

על הקהילה מספר הרב סלומון: "זו קהילה מאוד מיוחדת, מאוד מגוונת ומאוד ציונית. תמיד חשבנו עליכם", הוא אומר ביחס לתושבי ישראל, "ועכשיו אני מקבל הודעות מחברים בארץ. אנחנו בהלם, אבל גם רוצים להמשיך לחיות כמו יהודים גאים בקהילה יהודית בכל מקום שבו אנחנו נמצאים באוסטרליה".

"כרגע אנחנו חושבים על מי שכבר איננו אתנו ומתפללים לשלום הפצועים, אבל אנחנו גם מבינים שאי אפשר לברוח ולהסתגר. צריך לפתוח ולחיות כמו יהודים גאים", אומר הרב סלומון ומספר על היכרותו האישית עם כמה מהנרצחים.

על הרב אלי שלנגר, שליח חב"ד, מספר הרב סלומון כיצד "בכל שבוע הוא היה מתקשר אליי עם רעיון חדש כדי לחזק את היהודים ולקרב יהודים לאביהם שבשמיים. אדם מאוד מיוחד". עם הרב שלנגר והרב יעקב הלוי לויטין שגם הוא נרצח בטבח הגיע הרב סלומון לביקור בישראל כחלק ממשלחת רבנים. "הרב יעקב היה אדם שתרם לכולם. אדם מאוד מוכשר שתמיד עזר לכולם עם חיוך, עם חוש הומור ועם יכולות רבות. תרם לארגונים שונים ומגוונים כאן בסידני".

"קשה לעכל את זה, אבל צריך לכבד את החיים שהם חיו כיהודים גאים ולהמשיך כך", אומר הרב סולומון שגם הוא מספר, כמו רבים אחרים שהיו באירוע הקשה, על מראות דומים למראות מאירועי השבעה באוקטובר. "אנשים מספרים לי שזה אותו דבר. אף פעם לא חשבנו שנראה דברים כאלה באוסטרליה, אבל באותה נשימה אגיד שהזהרנו את הממשלה כבר מהשבעה באוקטובר, לפני יותר משנתיים, הזהרנו שאם לא מטפלים באנטישמיות זה מה שיקרה, יהיו פיגועים ומעשי טרור, ולבסוף לצערינו הרב זה מה שקרה".

הרב סלומון משוכנע שהאירוע הקשה יחזק את מגמת העלייה לישראל, מגמה שכבר קיימת בקרב יהודי אוסטרליה. הוא מספר כיצד אחת לכמה ימים הוא מתבקש לשגר מכתב לסוכנות ובו הוא מאשר יהדות של יהודי המבקש לעלות לישראל. על הטבח הוא אומר כי "אין ספק שגם זה יתרום". עם זאת הוא מדגיש כי לא היה רוצה לראות יהודים בורחים לישראל, אלא שבוחרים מרצונם לעלות, "אבל אין ספק שאנשים שכבר כמה דורות חיים כאן ורואים את אוסטרליה כבית שלהם חושבים אחרת ושואלים אם זה אכן הבית שלהם וחושבים ברצינות על עלייה לארץ".