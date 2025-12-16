גורם ביטחוני בארגון הטרור חמאס מוסר מידע חדש מתוך "הודאה" שהוצאה מאחד המעורבים בחיסולו של אחמד זמזם, ששימש קצין בכיר במנגנון הביטחון הפנימי של ארגון הטרור הרצחני.

לפי הדיווח, העצור שנחקר על ידי חמאס נמנה עם חוליה שמנתה שלושה אנשים שביצעו את פעולת החיסול.

לדבריו, משתף פעולה בשם שווקי אבו נסירה הזמין אותו ושני סוכנים נוספים למפגש עם קצין מודיעין ישראלי, שתדרך אותם על משימת חיסולו של זמזם.

קצין המודיעין הישראלי, כך סיפר בחקירתו, מסר להם שלושה אקדחים עם משתיקי קול, שלושה אופניים חשמליים, בגדים עם מצלמות זעירות וטלפונים המחוברים לאוזניות אלחוטיות.

עוד טען כי קצין המודיעין הישראלי תדרך את השלושה בנוגע למידע על תנועות קצין חמאס שהיה יעד המבצע. מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מנצל את המעצר כדי להגביר את ערנות הציבור לפעילות חשודה, שעשויה להעיד על ניסיונות של סוכני מודיעין ישראלים לאסוף מידע על חמאס.