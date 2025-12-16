עבד אל־בארי עטוואן, העורך של העיתון "אל־ראי אל־עאם" שמשרדיו בלונדון, מפיץ תיאוריית קונספירציה על כביכול מעורבות ישראל בפיגוע הטרור בסידני, אוסטרליה, שבו נרצחו 16 ונפצעו 40 באירוע לציון חג החנוכה.

במאמר המערכת מציין עטוואן כי אין להוציא מכלל אפשרות שמדובר בפעולה מכוונת של ישראל במסגרת אסטרטגיה חדשה שנועדה לשפר את תדמיתה, להציג אותה כקורבן ולהחיות מחדש את השיח "השקרי" בנוגע לאנטישמיות, לאחר שהתדמית הישראלית ניזוקה בעקבות המלחמה ברצועת עזה.

עוד טען עטוואן כי מעבר לכך, הגורם החשוב ביותר הוא הענשת אוסטרליה על הכרתה במדינת פלסטין. עטוואן, העיתונאי הבריטי ממוצא פלסטיני המוכר בתמיכתו בארגוני "ההתנגדות", ציין עוד כי הציונות היא האויב הגדול ביותר של היהדות והיא האנטישמית ביותר.

הוא הוסיף כי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, "חשף את עצמו ואת תפקידו החשוד האפשרי בהתקפה הזו, באופן ישיר או עקיף, כאשר האשים את ראש ממשלת אוסטרליה וממשלתו בהזנת האנטישמיות בארצו לאחר שהכירו במדינה הפלסטינית ותמכו בפתרון שתי המדינות, ובהטילם עליהם את האחריות להתקפה".

עטוואן חזר על הטענה האנטישמית שלפיה "התנועה הציונית שיתפה פעולה עם הנאצים ברצח היהודים, ולכן מדוע נתפלא על אפשרות היותם עומדים מאחורי ההתקפה הזו בסידני או בערים מערביות אחרות והפניית האצבע המאשימה לעבר הערבים והמוסלמים?".