ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ביקר בבית החולים בסידני את אחמד אל-אחמד, המהגר מסוריה שנטרל את אחד המחבלים שביצעו את הפיגוע בחוף בונדי.

לאחר הביקור, אמר אלבניזי לכתבים: "זה היה כבוד גדול לפגוש את אחמד אל-אחמד. הוא גיבור אוסטרלי אמיתי. הוא אדם צנוע מאוד".

אלבניזי עם אחמד אל-אחמד REUTERS

ראש הממשלה סיפר כי אל-אחמד שהה בחוף בונדי עם משפחתו וידידיו, והמתקפה החלה בדיוק כשהוא קנה קפה. "הוא מצא את עצמו ברגע שבו אנשים נורו מול עיניו", אמר אלבניזי, והוסיף: "הוא החליט לפעול, והאומץ שלו הוא מקור השראה לכל האוסטרלים".

בנוסף, סיפר אלבניזי כי פגש את הוריו של אל-אחמד, שהגיעו לביקור מסוריה. "הם הורים גאים", אמר.