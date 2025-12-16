השר שיקלי מניח תפילין בזירת הטבח דוברות

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי הגיע לביקור בזק בסינדי אוסטרליה לחזק ולתמוך בקהילה היהודית בשעותיה הקשות.

השר פגש את ראשי הקהילה היהודית ויחד איתם הניח תפילין באתר הפיגוע בבונדי ביץ' ונשאו תפילה להחלמת הפצועים.

במסגרת הביקור צפוי השר לבקר את הפצועים בבתי החולים, להשתתף בלוויות, לנחם את משפחות הנרצחים, ולקיים מפגשים עם חברי הקהילה היהודית.

במקביל, משרד התפוצות הוציא בשיתוף עם הסוכנות היהודית משלחת של מטפלים בטראומה ופסיכולוגים מומחים שנוחתת בשעה הזו בסידני ותיתן מענה לקהילה היהודית המקומית.