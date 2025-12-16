ראש השב"כ דוד זיני מעריך כי האופן שבו שוחררו החטופים בעסקאות במהלך המלחמה ישפיע באופן ישיר על המוטיבציה של ארגוני הטרור לחטוף ישראלים.

העיתון "ידיעות אחרונות" פרסם דברים שאמר זיני בישיבת הקבינט בסוף השבוע שעבר לפיהם "האיום של החטיפות לא ירד, הוא עלה והוא יעלה, כי יש מחיר לאופן שבו שילמנו על שחרור החטופים".

חשוב לציין כי ראש השב"כ לא חיווה דעה או מתח ביקורת על עסקאות החטופים מול חמאס בתקופת המלחמה ואף לא עסק בשאלת המחיר. הדברים נאמרו במגרת דיון מקצועי סגור שעסק בצעדי האבטחה ובאופן להגביר את ביטחון הישראלים בטיסות מחוץ ואל ישראל.

בשב"כ לא התייחסו לדברים. גורמים מדיניים בכירים ציינו כי "זו לא הפעם הראשונה שזיני אומר את האמירה הזאת בדיונים הסגורים, כניתוח מקצועי שלו של האיומים. הוא מדבר על כך שארגוני הטרור ואויבינו ראו שמשתלם לחטוף ישראלים, ושהאיום של חטיפות ישראלים בארץ ובעולם עלה".

בשב"כ לא הכחישו את הנאמר, אך סירבו להתייחס ישירות לדברים ומסרו בתגובה: "לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".