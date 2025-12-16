עורכי דינו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגישו תביעה בסך 5 מיליארד דולר נגד רשת השידור הבריטית BBC, ששידרה בתוכנית "פנורמה" סרטון ערוך באופן מגמתי ולפיו טראמפ קרא לתומכיו לפרוץ לבניין הקפיטול ולהתנהג באלימות בינואר 2021.

בסרטון ששודר בתוכנית הפופולרית "פנורמה" נראה טראמפ אומר לתומכיו באופן פומבי "אנחנו הולכים לרדת לקפיטול, ואני אהיה שם איתכם. ואנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים כמו גהנום".

עורכי דינו של טראמפ כינו את הסרטון "עריכה שקרית, מטעה ומשמיצה", וכעת הגישו את כתב התביעה.

זמן קצר לאחר שידור הסרטון הערוך פרסמה רשת BBC התנצלות בפני הנשיא טראמפ, אולם ראשי רשת השידור הבריטית דחו את הדרישה לפיצויים.

דובר הצוות המשפטי של טראמפ אמר כי "רשת BBC, שבעבר הייתה מוערכת וכעת מושמצת, השמיצה את הנשיא טראמפ על ידי ביצוע שינוי מכוון, זדוני ומטעה בנאומו, בניסיון גס להתערב בבחירות לנשיאות 2024. לרשת BBC יש דפוס ארוך של הטעיית קהל בסיקור הנשיא טראמפ, והכל בשירות האג'נדה הפוליטית השמאלנית שלה. תביעתו החזקה של הנשיא טראמפ מטילה אחריות על רשת BBCעל הכפשתה והתערבותה הפזיזה בבחירות, בדיוק כפי שהיא מטילה אחריות על כלי תקשורת מיינסטרים אחרים המספקים חדשות מזויפות, על מעשיהם השגויים".

מרשת BBC טרם התקבלה תגובה על כתב התביעה שהגיש טראמפ.