גורמי ביטחון באוסטרליה חושפים כי המחבלים שביצעו את הטבח בסידני, סאג'יד ונאוויד אכרם, עברו הכשרה צבאית בפיליפינים שבועות ספורים לפני הפיגוע הרצחני.

החוקרים בודקים את קשריהם של האב ובנו לרשת ג'יהאדיסטית בינלאומית, לאחר שנחשף כי הם הגיעו למנילה בתחילת נובמבר, שם עברו הכשרה צבאית בדרום הפיליפינים.

נאוויד אכרם, בן 24, היה בעל קשרים ממושכים לרשת דאעש האוסטרלית, כולל קשרים עם מנהיג רוחני ג'יהאדיסטי מוכר.

הפיליפינים היו מוקד אימונים לאימונים של מוסלמים קיצוניים כבר מאז שנות ה-90. מחנות אימונים של ארגוני טרו שונים שהוקמו בעבר בגבול פקיסטן-אפגניסטן הועתו באותה תקופה לדרום מינדנאו.

הסוכנות האוסטרלית למודיעין חקרה את נאוויד אכרם ב-2019, כשהיה בן 18, בעקבות קשרים עם תא טרור דאעש בסידני. למרות שהיו סימנים מעידים לכוונות להוציא לפועל פיגועים - לא הוסקו מסקנות להמשך חקירה.