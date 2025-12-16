רשת ABC האוסטרלית חושפת הבוקר (שלישי) תיעוד חדש של בני זוג נאבקים באחד המחבלים - ואחד מהם אף מצליח להרחיק ממנו את נשקו. בדיווח צויין כי השניים נרצחו על ידי המחבלים ששלפו רובים נוספים.

בני הזוג הם בוריס גורמן בן 69, ורעייתו סופיה בת 61, זוג יהודי ממוצא רוסי שהתגורר בפרבר בסידני.

במקביל חשפו גורמי ביטחון באוסטרליה כי המחבלים שביצעו את הטבח, סאג'יד ונאוויד אכרם, עברו הכשרה צבאית בפיליפינים שבועות ספורים לפני הפיגוע הרצחני.

החוקרים בודקים את קשריהם של האב ובנו לרשת ג'יהאדיסטית בינלאומית, לאחר שנחשף כי הם הגיעו למנילה בתחילת נובמבר, שם עברו הכשרה צבאית בדרום הפיליפינים.

נאוויד אכרם, בן 24, היה בעל קשרים ממושכים לרשת דאעש האוסטרלית, כולל קשרים עם מנהיג רוחני ג'יהאדיסטי מוכר.

הפיליפינים היו מוקד אימונים לאימונים של מוסלמים קיצוניים כבר מאז שנות ה-90. מחנות אימונים של ארגוני טרור שונים שהוקמו בעבר בגבול פקיסטן-אפגניסטן הועתקו באותה תקופה לדרום מינדנאו.

הסוכנות האוסטרלית למודיעין חקרה את נאוויד אכרם ב-2019, כשהיה בן 18, בעקבות קשרים עם תא טרור דאעש בסידני. למרות שהיו סימנים מעידים לכוונות להוציא לפועל פיגועים - לא הוסקו מסקנות להמשך חקירה.