תקרית אנטישמית ברכבת התחתית בניו יורק: מספר חסידי חב"ד, תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" הותקפו ברכבת התחתית הלילה (שלישי) על ידי אב ובנו.

החסידים חזרו ברכבת מ"מבצע חנוכה" במנהטן ונסעו לקראון הייטס. האב ובנו שעלו באחת התחנות החלו לקרוא לעברם קריאות אנטישמיות. אחד הבחורים, שחשש שהאירוע התדרדר, החל לתעד אותו ואז התנפלו עליו השניים ותקפו אותו פיזית.

אחד המותקפים סיפר לאתר "ישיבה ניוזוורלד" כי החסידים חששו לחייהם. "ירדנו בפאניקה תחנה אחת לפני קראון הייטס. אחד התוקפים נגע בכיסו באופן שמסמן כאילו יש לו אקדח. חששנו שזה יהפוך לאירוע שלא נצא ממנו".

הטלפון אמנם הוטח לרצפה במהלך העימות אבל הקלטת האירוע הועברה למשטרה שהחלה בחקירת התקרית.