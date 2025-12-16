חיזבאללה הפר את הפסקת האש בלבנון 1,925 פעמים במהלך השנה האחרונה, ומתוך אלו, כ-350 הפרות לא טופלו כלל - לא על ידי צה"ל ולא על ידי צבא לבנון, כך חשף דורון קדוש בגלי צה"ל.

כל אחת מההפרות הללו כללה הקמה של מחסני אמל"ח, ייצור נשק או פעילות מחבלים בשטח לבנון להתעצמות ושיקום כוחו של ארגון הטרור.

למנגנון האכיפה של הפסקת האש, בהובלת ארה"ב, הוגשו 875 בקשות אכיפה על ידי ישראל. צבא לבנון טיפל בשני שלישים מהן - 575 הפרות, אך ישראל רואה בכך תוצאה לא מספקת. צה"ל עצמו אכף 90 מההפרות שלא טופלו על ידי צבא לבנון.

ההבדלים בין אכיפת צבא לבנון בשטחים הפתוחים לבין כישלונו באכיפת פעילות חיזבאללה בכפרים הבנויים מעוררים דאגה בישראל. בשטחים פתוחים קל יותר לבצע אכיפה, אך כאשר מדובר בכפרים או במנהרות תת-קרקעיות, צבא לבנון מראה יותר היסוס.

לפי צבא לבנון, בנוסף להפרות שנמסרו למנגנון האמריקני, הם עצמם אכפו באופן יזום עוד 736 הפרות של ארגון הטרור. ההערכה בישראל היא שצבא לבנון מנסה להציג עשייה, על מנת לעמוד בהתחייבויות שהציבה ארה"ב - לפרק את חיזבאללה מנשקו עד סוף השנה האזרחית - אך המציאות בשטח רחוקה מכך.