הזמר והיוצר אמיר דדון משיק סינגל חדש בשם "עפיפונים", שמהווה את יריית הפתיחה לאלבום מוזיקלי חדש שצפוי לצאת בקרוב. השיר נכתב על ידי דדון, אבי אוחיון, עקיבא תורג'מן ומתן דרור, שגם הלחין והפיק מוזיקלית.

דדון שיתף כי השיר, שנוצר במפגשים ליליים בין היוצרים, נוגע בזיכרון אישי ומשותף, תוך שילוב של רגש, עומק ומשמעות. הלחן והטקסט מתכתבים עם תקופות חיים שונות ולדבריו מאפשרים למאזין להתחבר דרך החוויה האישית שלו.

דדון מסר על תהליך היצירה, "בתוך תקופה ארוכה של חושך נוצר חיבור מוסיקלי במרתף אי-שם ברמלה, שהוליד, בין היתר, את השיר הזה, שהוא כמו שיר מסע אל העבר שלי, כילד באילת ועד היום. אני מוצא ששזורים בשיר מגוון סיפורים והוא מאפשר לכל אדם שמאזין לו למצוא בו את עצמו - בעבר, בהווה, עם אופק אופטימי".