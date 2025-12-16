אחד היהודים הבודדים בקהילה בדמשק נעצר באחרונה בידי שלטון א-שרע בסוריה, כך דווח הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, מדובר בסלים חמדאני, שנעצר לפני מספר ימים הוא אחד מבני הקהילה היהודית הקטנטנה שנותרה בסוריה. לחמדאני יש חנות בעיר העתיקה בדמשק ולפי גורמים סוריים שמעורים בפרטים, העילה למעצר שלו היא סחר לא חוקי בעתיקות.

הגורמים הסבירו כי הוא לא נעצר בשל דתו, אלא כי הוא הפר את החוק. מאחורי הקלעים נעשים מאמצים בתוך הקהילה היהודית בסוריה וייתכן שאף מחוצה לה כדי להביא לשחרורו של אותו יהודי.

מדובר באירוע לא שגרתי בצל ניסיון השלטון החדש בסוריה להראות יחס סובלני לקהילה היהודית ואף להזמין משלחות של יהודי סוריה לבקר בארץ מולדתם.