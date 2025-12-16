מרדכי גוט, גיסו של הרב יעקב לויטן הי"ד שנרצח בטבח בסידני, סיפר על ההלם בקהילה היהודית המקומית לאחר הפיגוע הקשה.

"בסידני לא ידעו מה זה פיגוע. יהודים הגיעו לכאן אחרי השואה, למקום בלי היסטוריה של אנטישמיות - בו אפשר לחיות בלי דאגות. עכשיו ההרגשה שהחלום נגמר", אמר גוט בראיון לכאן רשת ב'.

הוא ציין כי מעולם לא הרגיש מאוים באוסטרליה בשל יהדותו, אך בזמן האחרון החששות התגברו. לדבריו, כי בקהילה התריעו מההסלמה ביחס ליהודים, אך ללא הועיל: "לא לקחו את זה כל כך ברצינות, לא רצו להאמין".

גוט האשים שהמחבלים שביצעו את הפיגוע היו ברשימה השחורה של המודיעין הסודי של אוסטרליה, אך הרשויות ביצעו פעולות מנע נגדם: "ידעו שיש להם נשק ושהם הביעו תמיכה בדאעש ולא עשו כלום".

מנגד, שיבח גוט את התמיכה הציבורית לה זוכה הקהילה לאחר הטבח: "זורקים פרחים בכל בית כנסת, גם במלבורן. כותבים מסרים של סליחה".

על גיסו שנרצח אמר: "הוא היה איש מצוין, שבלט בענווה שלו. אף אחד לא יודע כמה הוא עשה בשביל הקהילה".